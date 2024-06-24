本地四德士业者 7月永久实行樟宜机场和万礼景点附加费

本地四家德士业者下个月将永久实行樟宜机场和万礼旅游景点的德士附加费措施。

康福德高和腾越宝威（Strides Premier）星期一（6月24日）都在脸书发文说，从樟宜机场和万礼景点出发的德士附加费临时措施，将从7月1日起成为永久措施。

从万礼出发的行程附加费，将从3元增至5元，须缴附加费的时段是星期一至星期天下午1时至晚上11时59分。

Starting 1 July 2024, the temporary revised location surcharges for all trips originating from Mandai and Changi Airport... Posted by ComfortDelGro Taxi on Sunday, June 23, 2024

从樟宜机场出发的行程附加费保持不变，星期一至星期天下午5时至晚上11时59分的附加费为8元，其他时段的附加费为6元。

另两家德士公司得运（Transcab）和百胜（Prime）受询时也证实，将实行同样的附加费。

机场德士附加费是自2022年5月19日起上调3元，以鼓励更多德士司机到机场载客，从而缓解机场德士短缺的问题。所有从樟宜机场、樟宜航空货运中心、机场物流园和机场警察局上车的德士乘客须支付更高的附加费。

这项临时措施先后延长几次，原定实行至今年6月底。