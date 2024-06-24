共享汽车被警追捕撞路沿 驾驶乘客被捕

共享汽车清晨被警方追捕时撞上路沿，驾驶员和乘客被捕。

惹兰勿刹集选区议员王志豪在脸书贴文说，星期一（6月24日）早上一辆共享汽车在警方的追捕下，在文庆路一带冲上路沿，最后停在草坪上。

汽车的驾驶员和乘客过后被捕，警方的调查还在进行中。肇事车辆也已被拖走。

根据王志豪上传的照片显示，这辆共享汽车属于BlueSG，汽车的前轮胎因为冲击力近乎掉出。

王志豪说：“我向居民保证，他们的安全不会因这起事件而受到威胁，也感谢警方迅速采取行动逮捕嫌犯。”

其中一名逃跑的年轻男子被警员带回车祸现场问话。（读者提供）

SG Road Vigilante - SGRV目击公众拍到的照片和贴文显示，事件发生在星期一清晨4时30分。

共享汽车失控撞入草坪后，两名年轻男子随即逃离现场，留下一名相信也是车中乘客的年轻女子。

警方出动了警犬在周围四处搜查。（读者提供）

女子也尝试逃跑，但被路人拦截，在警员到场后交给警员。一个半小时后，其中一名逃跑的年轻男子也被警员带回车祸现场问话。

根据《联合早报》读者提供的照片显示，天亮后警方还出动了警犬在周围四处搜查。

《联合早报》正在向新加坡警察部队了解更多详情。

Early this morning, a rental car mounted the curb along Boon Keng Road and stopped at a grass verge while being pursued... Posted by Heng Chee How on Sunday, June 23, 2024