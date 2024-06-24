新加坡股市星期一早盘微跌0.09%

今年上半年的交易将在这周进入尾声，投资者正处于进入2024年下半年的关键时刻。

面临利率环境仍不太明朗的局面，以及政治环境变更的可能性，交易显得谨慎。亚太股市早盘普遍走软，新加坡海峡时报指数中午12时微跌0.09%，或3.08点，报3302.94点。

这一周，投资者除了关心通货膨胀数据，也会关心正在攀升的政治风险。美国总统选举辩论星期四（6月27日）举行，以及法国立法选举第一轮投票将在来临周末举行。

此外，交易员与策略师也开始怀疑，美国股市今年的涨势是否可以继续，由于对中央银行降息的押注不断变化，以及欧洲大选的不确定性，债券和货币市场已起波动。

截至中午时分，日本股市起0.46%，其他亚太股市指数都下跌。香港股市下挫1.04%，上海和深圳分别滑落0.70%和1.47%，韩国跌0.74%，台湾下滑1.37%，澳大利亚股市跌0.73%。

新加坡股市早盘交易量达6亿4022万股，交易额约3亿4725万元，上升股206只，下跌股251只。

海指成份股股价跌多涨少，13只下跌，九只上扬，八只持平。

下跌股的跌幅介于0.14%至2.63%。 下跌股包括海庭，跌幅达2.63%，DFI零售集团，下滑2.60%。

上升股的涨幅介于0.15%至1.55%， 华业集团（UOL）涨幅最大，新航（SIA）有小幅涨幅。