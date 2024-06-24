武吉班让轻轨列车星期天特定时段恢复双向运行

从6月30日起，武吉班让轻轨系统将在每个星期天的上午11时至下午1时，以及下午5时至傍晚7时，恢复双向运行服务。

陆路交通管理局星期一（6月24日）在脸书发文公布这项安排。

陆交局是在2018年发出总值3亿4400多万元的合同，为武吉班让轻轨系统进行大翻新，旨在让居民享有更可靠且顺畅的服务。

配合系统翻新工程，自2019年12月起，由公共交通业者SMRT经营的武吉班让轻轨列车，在非繁忙时段只单向运行。

今年3月16日起，武吉班让轻轨系统已在每个星期六的上午11时至下午1时，以及下午5时至7时，恢复双向运行。陆交局当时指出，将密切留意情况，以决定是否在更多非繁忙时段，恢复列车的双向服务。