面食加五料卖1.8元 素食摊20多年不起价

面食加五种料只卖1元8角，素食摊老板娘为回馈顾客与推广吃素，开档20多年来不曾起价。

这家美食背后藏有暖心故事的“惜施福”素食摊，坐落于武吉巴督31街第373座邻里咖啡店。

记者星期天（6月23日）上午11时许走访时，生意很好的女摊主李盈频（56岁）正与员工们忙着清洗档口，准备收摊。

她受访绘述，与76岁的老母亲一起经营素食摊已20年，凡事都由母女俩亲力亲为，售卖的“面食经济餐”多年来不曾起价，面食加五种料，仅卖1元8角。

“顾客可选择炒米粉、面或粿条，里面的料有素叉烧、素鸭、斋鹅、包菜、素花，素花是一种斋料，像是荤食的猪油渣。”

她坦言，这些年来，受通货膨胀影响，食材涨幅超过一倍，但为回馈顾客与推广素食，她坚持不起价。

“面食经济餐”多年来不曾起价，面食加五种料，仅卖1元8角。（互联网）

“很多顾客本来从来不吃素，看到价格后就试试看，之后觉得味道不错，就成了常客。还有一些年长人士，可能退休没了收入，也会常吃这个比较经济的餐。”

她透露，“面食经济餐”每天可售出约500份，但摊位也有售卖其他餐点，像是菜饭、素咖喱羊肉、素肉骨茶、素鸭饭等，选择多样化。

“我们就拉长补短，赚的钱也不需要赚这么多。我常收到顾客反馈，跟我说谢谢，我都很感动，也很开心自己有能力这样回馈社会。”

“惜施福”素食摊每两周休息一天，每天清晨4时30分就开始营业，上午11时许收摊。