没戴口罩还侮辱安全距离大使 49岁女子罚款9200元

夫妻酒后不戴口罩，安全距离大使上前提醒却遭侮辱，妻子指她不管条例，不想过这样的生活，还挑战他们“抓她”，甚至拉下其中一人的口罩，星期一（6月24日）早上被判罚款9200元。

被告是新加坡籍女子克拉尔（49岁），丈夫格蕾芬（57岁）则来自英国。

她共面对三项控状，星期一早上承认各一项冠病管制期间没有戴口罩和对执法人员动粗的控状，另一项则交由法官下判时纳入考量。

案情揭露，2021年9月11日晚上，被告和丈夫以及他们的三个朋友在金沙的一家餐馆吃饭和喝酒。

根据当时的管制条规，晚上10时30分后不能喝酒，餐馆侍应生两次提醒他们尽快喝完，他们都不予理会，老板见安全距离大使在餐馆外，便让侍应生尽快把酒收拾掉。

酒杯被收走后，被告和丈夫离开餐馆，电眼拍下他们和安全距离大使说了几句，随后走往金沙出口。

晚上10时39分，安全距离大使再次看见被告和她的丈夫，当时两人都没戴口罩并遭提醒，但两人拒绝配合。

其中一名安全距离大使（56岁）掏出手机拍摄视频，被告则开始讽刺，称自己不理会管制条例，不想过这样的生活，并称自己不尊重安全距离大使。

被告也挑战拍摄视频的大使，叫她记录自己的行为然后“抓她”，见对方没有反应，说对方被“静音”了，还一度拉下对方的口罩，导致对方踉跄地倒退几步。两人接着便离开。

该安全距离大使被被告的举止吓到，也倍感侮辱，于是向上司举报，随之报警。

被告请来了赢必胜法律事务所的律师团队陈俊良律师、黄国彦律师和萧玮颖律师。律师求情时说，根据被告的精神评估报告，她案发时患有焦虑兼抑郁症，影响她控制愤怒的能力，以致她犯下上述罪行。

律师指被告当时倍感压力，而她治疗癌症的药物，又影响了她的精神状况，开始治疗后才性情大变。

律师也提到，被告当时对安全距离大使拿出手机拍她感到不满，也认为对方在嘲笑她，因此才会拉下她的口罩想看看她的脸。她承认自己的过错，只希望法官考虑缓刑监视或罚款。

针对被告动粗的行为，控方要求监刑。法官下判时说，基于被告没有前科，加上她当时的精神状况，至今仍在服药控制，因此决定给她一次改过的机会，希望她不要重犯，最终判她罚款9200元。