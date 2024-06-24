汤东线第四阶段通车首个工作日 不少拥车族愿多搭地铁

汤申—东海岸地铁线第四阶段周末通车后，星期一（6月24日）是首个工作日，不少拥车的上班族受访说，新地铁线靠近住家和公司，方便上下班，能省下开车到中央商业区上班的停车费，有的甚至不排除把车卖掉。

星期天（23日）启用的七个汤东线地铁站是：丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站。

《联合早报》记者星期一上午约7时45分到碧湾站，多数乘客是上班族，每一趟的上车人数不多，最多10人左右。

严正安（54岁，医院客户关系经理）的办公地点，位于花拉公园站附近。他受访时说，虽然自己拥车，但新站启用前，他已习惯搭公交上班，只有在周末才开车外出。

“我过去会搭137号巴士到勿洛站转搭地铁。现在，我的住家离碧湾站不远，步行几分钟就到了，下车后再步行几分钟就到公司，比开车方便许多。”

汤申—东海岸地铁线第四阶段周末通车后的首个工作日。（卓祾祎摄）

另一名拥车者许嫣玲（47岁，销售经理）上午8时许从马林百列站搭地铁上班，她的公司靠近珊顿道站。珊顿道站是汤东线第三阶段于2022年11月启用的地铁站之一。

马林百列站启用前，许嫣玲得要从乐斯广场（Roxy Square）的巴士站搭巴士到珊顿道上班，车程约30至40分钟。

她受访时说，自己很少开车上班，因为在中央商业区停车比较贵，只有在周末或有特别行程时才会开车。“新站启用后，我的车程时间会至少减半。我打算每天搭地铁上班，也考虑把车子卖掉。”

许嫣玲的儿子就读于实乞纳站附近的维多利亚学校。她说，儿子在汤东线第四阶段于星期五（21日）举行开放日活动当天，就抢先体验从新站搭地铁，星期一这天也比她更早出门，搭地铁上学。

据记者观察，七个地铁站中，几乎每一站都有SMRT职员或车站大使协助指引乘客。马林百列站的月台上也设有指示牌，注明那一带的购物中心和学校，包括百汇广场（Parkway Parade）、乐斯广场、i12 Katong购物商场及道南学校。