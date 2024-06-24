职总—滨海湾国庆庆祝会 即日起开放公众申请门票

全国职工总会今年将在滨海湾中央岬举办大规模的国庆庆祝活动，邀请公众到场观赏国旗致敬环节、烟花，以及本地年轻唱将带来的表演节目等。公众可从即日起至7月8日，上网申请门票。

职总—滨海湾国庆庆祝会（NTUC x NDP Bay Celebrations），由职总与2024年国庆庆典执行委员会举办。根据星期一（6月24日）发布的联合文告，庆祝会将分为8月3日的预演，以及8月9日国庆日当天，每场预计将有多达7500人出席。

这也是职总自2015年以来，首次在中央岬（The Promontory）举办大规模国庆庆祝活动。

除了观看国庆庆典的现场直播和领取国庆礼包，公众还可在庆祝活动上，欣赏多名本地歌手和乐团带来的舞台表演，包括伊曼（Iman Fandi）、布朗诗蒽（Shye-Anne Brown）、二人组合ShiLi & Adi等。

由于国庆活动延展至中央岬，公众也可观赏国旗致敬环节、精锐防卫表演（Dynamic Defence Display）和烟花表演等。

职总—滨海湾国庆庆祝会，以“庆祝新加坡青年”（Celebrate SG Youth）为主题，聚焦庆祝青年的潜力和成就，以及对新加坡的贡献与自豪。

配合这个主题，庆祝会也将举办一系列周边活动，包括不同的互动装置，让公众写下对新加坡的祝愿和拍照留念。职总也邀请青年参与名为“Youth Heartbeat”的摄影挑战，参与者只需提交自己比划爱心形状的照片，就有机会赢得比赛。

庆祝活动的门票将通过抽签方式分配。所有新加坡公民和永久居民可上网https://www.ndpbaycelebrations.sg，申请两张门票，申请于7月8日中午12时截止。职总将在7月15日，电邮通知成功申请者。