马赛地冲撞德士站 31岁男子酒驾被捕

疑与卡车发生碰撞后，马赛地失控冲入福南商场的德士站，再猛撞防撞柱，31岁驾驶员因酒驾被捕。

这起车祸发生在星期一（6月24日）早上6时55分，一辆马赛地轿车失控闯入福南商场的德士等候站。据悉，车祸还涉及另一辆德士和卡车。

一名不愿透露姓名的目击者说，马赛地在该路段行驶时，不知何故遭卡车碰撞，导致马赛地失控，冲入德士站，并撞上停在旁边的德士。

一般相信，警方事后抵达现场调查时，为马赛地驾驶员进行酒测，才察觉他酒后开车，当场将他逮捕。

记者星期一早上抵达时，现场只剩下白色马赛地和警车，而福南商场的工作人员也将事发地点用围栏封锁起来，避免顾客靠近。

警方到场调查。（潘丰源摄）

据观察，马赛地的驾驶座和前座的安全气囊弹出，引擎盖掀开，部分卡在防撞柱上，车头严重损坏，部分零件脱落在地上，相信撞击力不小。另外，马赛地右侧也有轻微凹陷和刮痕，现场有拖车人员准备把马赛地拖走。

记者当时也发现一名染着棕色头发的男子躺在德士站附近的长椅，看似在睡觉。事后，当发现记者在拍摄时，他还要求不要拍摄他以及他的车子。

警方证实接获车祸通报，车祸涉及一辆轿车、卡车和德士，一名31岁男轿车驾驶员因酒后开车和其他交通相关罪行被捕。另一名61岁卡车司机则助查，警方已展开调查。

另有一人受轻伤，民防部队进行评估后，对方拒绝送院。