【漏油事故】下阶段着重清理岩堤等油渍 海上活动约三个月后恢复

我国海域和沙滩上大面积的浮油已几乎清理完毕，接下来将进入下阶段的清理工作，着重清除粘在岩堤和防波堤等的油渍。海上活动预计需约三个月后才能恢复，若清理工作提前完成，可更早重启。

交通部、永续发展与环境部和国家发展部的三名部长星期一（6月24日）召开联合记者会，汇报6月14日船只碰撞引发漏油事故的清理进度。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达说，第一阶段的清理工作——清除海上和沙滩上大面积浮油已几乎完成。自6月18日，根据卫星和无人机拍摄的画面，东海岸和樟宜没有再发现油膜。有关当局已做好准备，进入下一阶段的工作。

这包括清除岩堤、防波堤和残留在沙里的油渍。过程将动用专用设备和器材，也需要考虑到不同地方的情况，如风向和潮汐潮流等，以避免海岸线、沙滩和生态敏感地区被二度污染。

根据海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局、公用事业局、圣淘沙发展局、新加坡食品局和新加坡土地管理局星期一发出的联合文告，当局将和油污顾问合作，采用最有效的清理方式，降低对周围的影响。

永续发展与环境部长傅海燕在记者会上说，预计下阶段的清理工作需要大概三个月的时间完成，之后受影响区域才能逐步开放给公众，受影响较小的区域则可能提前开放。“只有在评估水质是可安全进行活动时，我们才会恢复海上活动。”

工作人员小心清理圣淘沙西乐索海滩岩堤，并在周围设置围油栏，以免冲刷出来的油渍二度污染海岸线。（海事及港务管理局提供）

初步估计，污染情况比较严重的地方，包括圣淘沙丹戎海滩和巴拉湾海滩，清理工作将耗时约三个月。污染情况较轻的区域，如西乐索海滩和东海岸公园部分沙滩，清理工作或可更早完成。

6月23日，新加坡民防部队也调遣了一艘迅速反应消防船艇，协助清理巴拉湾海滩岩堤上的油渍。这是民防部队首次调派资源，协助清理油污。东海湾公园部分岩堤的清理工作则将在本周展开。

新加坡民防部队调遣了一艘迅速反应消防船艇，协助清理巴拉湾海滩岩堤上的油渍。这是民防部队首次调派资源，协助清理油污。（海事及港务管理局提供）

接下来会清空加油船上剩余的油 料需一两周完成

徐芳达说，接下来的另一个重要工作包括清空被撞击的加油船上剩余的油。海事局会小心展开这项行动，避免再发生漏油情况。这个工程预计耗时一到两个星期。

他透露，受影响油舱之外，加油船的其他油舱当时还载了另外约800公吨的油。由于破裂油舱的油可能被污染，输出的油会送往有毒工业废料收集公司进行加工处理。

6月14日下午，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA撞上悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR，引发漏油事故。尽管海事局接获通报后马上启动应急措施，但约400公吨的低硫燃油仍随潮汐流扩散至附近海岸，包括圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部岛屿、滨海南码头和东海岸公园等南部海岸线。

两艘涉事船目前分开停泊在西部锚地，以接受进一步调查。