【漏油事故】拟定六个月及之后行动计划 保护和恢复沿海栖息地

漏油事故对自然生态造成影响，政府将与绿色组织、科学专家和高等教育学府代表等合作，拟定未来六个月及之后的行动计划，保护和恢复沿海栖息地。

国家发展部长李智陞星期一（6月24日）在联合记者会上针对漏油事故的影响透露上述消息。

李智陞上星期五（21日）连同交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，与涵盖社区和自然团体、科学界、兽医界、高等教育学府和基层等30个利益相关团体的代表开会，讨论下一阶段如何处理漏油事故对沿海栖息地和海洋生物的影响。

李智陞说，与会者提出了一些很好的建议，主要涵盖五大方面，包括透过利益攸关团体传播信息、动员海滩清理小组和学生等更广泛的伙伴进行清理和公民巡逻工作，以及设立沟通渠道和提供教育材料，加强野生动物救援和恢复进程。

此外，也会进行影响评估和栖息地调查，以监测对野生动物和生物多样性的影响，还有与科学界合作研究漏油事件对生物多样性的长期影响。

李智陞说，政府希望运用这些团体的知识、专业技能和经验，共同努力以更有效地应对问题。他们也将共同制定行动计划来保护和恢复沿海栖息地。

李智陞：需时间评估对生态环境的长期影响

油污对生态环境所形成的影响不一定会立即显现。李智陞说，珊瑚、海草和海星等敏感物种可能会在几个星期或几个月后才看得出有影响，例如在产卵期。

他指出，我国七年前发生波及乌敏岛仄爪哇湿地公园的重大漏油事件，虽然本地栖息地相对来说还算坚韧，但恢复工作仍耗时几个月。

丹那美拉潮间带栖息地受到2010年漏油事件影响后，监测研究显示，那里的海草和珊瑚礁一年后才开始恢复，如今已看不出有影响的迹象。