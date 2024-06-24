【漏油事故】政府密切关注对海滨企业影响 提供支持

漏油事故发生以来，大多数海滨企业未受太大的影响，仍继续营业。不过，水上活动目前仍暂停，政府与受影响企业保持联系，密切关注其业务影响，并提供相关支持。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（6月24日）在联合记者会上指出，当局了解随着事态的发展，在受影响地区从事海上活动的企业受到了直接影响，各机构正在密切关注这些影响。

傅海燕提到，除了两家开展水上活动的企业之外，圣淘沙的所有海滨企业均保持营业。“我们与这些企业保持联系并密切关注其业务的影响。”

她举例说，直接受影响的水上活动如皮划艇租赁、圣淘沙HydroDash浮动水上乐园等生意，预计只能等在清理工作完成后才能恢复运营。“只有当水质被评估为可安全进行活动时，我们才会恢复水上活动。”

不过，她也说，那些起初因漏油事件所带来的气味影响而遭到退单的海滨企业，包括沿岸餐饮业已见起色，随着油污被清除，公众对他们的信心也有所回暖。

清除约550公吨浸油沙石

谈及浸油沙的搬运工作进度，傅海燕也透露，工作人员在受影响沙滩清除了约550公吨被油浸泡过的沙子和碎石，并已送到有毒废物处理设施进行安全处理和处置。

至于空气质量，她说，尽管靠近海滩或海岸线的居民可能不时闻到异味，受影响海滩的空气质量一直处于安全水平。

傅海燕也重申，本地鱼类仍可安全食用。“食品局每天从养殖场抽取两次海鲜样本进行检测。到目前为止，检测结果并未显示任何食品安全问题，也没有检测到石油污染。”