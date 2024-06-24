首本“警察小伙伴”故事书面世 教导学前孩童防范罪案

为了以寓教于乐的方式全面提高学前儿童预防罪案的意识，新加坡警察部队针对四至六岁的学前儿童推出首本“警察小伙伴”故事书并举办嘉年华。

内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲星期一（6月24日）以主宾身份，出席在中央公共图书馆举行的新书推介仪式。

孙雪玲还为Havelock职总优儿学府幼乐园的23名孩童，阅读了《没穿鞋子的男孩》，这是新推出故事书系列的第一本。

书中通过许多互动图案，讲述警察的小伙伴吉祥物小狮子Ray，如何帮助警员寻找一名走失且没穿鞋子的男孩，借此灌输孩童防范罪案的知识，塑造良好的品德习惯，并学习如何保护自己。

新加坡警察部队社区合作局局长熊衍庆助理警察总监说：“我们希望通过故事的力量提高学前孩童对罪案的警觉性，同时让他们更深入理解警察扮演的角色，如何确保新加坡的安全。”

公众人士也可参与嘉年华会的各项活动，提高预防犯罪的意识并了解警察扮演的角色。参与活动的学前孩童们积极地在彩色本子图画上色。（李汶轩摄）

此外，开放给公众参与的嘉年华包括绘本上色、指纹粉末检查、同时展出警员平时使用的警械。

警察部队与国家图书馆管理局（NLB）合作推出的“图书馆警察小伙伴”倡议，将从7月5日起，在全岛的公共图书馆免费提供讲故事活动，公众也能借阅相关的故事书。

《没穿鞋子的男孩》将在10月底前分发给新加坡主要的幼儿园连锁机构，如教育部幼儿园和人民行动党社区基金会（PCF）Sparkletots幼儿园。

其他幼儿园若想获取故事书，可以联系最靠近的邻里警局提出申请。