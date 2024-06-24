疑涉毒逃路障肇祸 男子弃车逃后被捕

疑因涉毒逃避警方路障后肇车祸，30岁男子逃跑后在涉嫌逃避路障和在酒精或毒品影响下驾驶被捕，两名青少年乘客也因涉嫌毒品相关罪行被捕。

《联合早报》报道，星期一（6月24日）清晨有一辆共享汽车被警方追捕时撞上文庆路路沿，驾驶员和乘客被捕。根据SG Road Vigilante - SGRV目击公众拍到的照片和贴文显示，事件发生在星期一清晨4时30分。

这辆属于BlueSG的共享汽车失控撞入草坪后，两名年轻男子随即逃离现场，留下一名相信也是车中乘客的年轻女子。

女子也尝试逃跑，但被路人拦截，在警员到场后交给警员。一个半小时后，其中一名逃跑的年轻男子也被警员带回车祸现场问话。

《联合早报》读者提供的照片显示，天亮后警方还出动了警犬在周围四处搜查。

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时证实， 6月24日凌晨4时55分左右，警方沿黄埔东路设置路障，一辆汽车在路障前停下并倒车逃避警方检查，一名男性驾驶及乘客之后在文庆路弃车逃走。

一名30岁男子随后在涉嫌逃避路障和受酒精或毒品的影响下驾驶被捕，18岁的男性乘客和15岁女性乘客则因涉嫌毒品相关罪行被捕。15岁女性乘客也在意识清醒下送院治疗。

涉嫌毒品犯罪的案件已移交给中央肃毒局。调查仍在进行中。

这是本地五天内发生的第二起为躲避警方追捕弃车逃逸，过后查出车内人员涉及毒品相关罪行的事故。