外长维文明起访泰两天 为公共服务交流计划开幕

应泰国外交部长玛里邀请，我国外长维文医生星期二（6月25日）起对泰国进行两天正式访问。

外交部星期一（24日）发文告说，维文出访反映了新泰坚实、多层面的合作伙伴关系，以及两国之间的热情友好关系。陪同出访的包括我国多个政府机构的高级官员。

根据文告，维文将同泰国枢密院院长朱拉暖、枢密院成员巴育，以及副首相兼内政部长阿努廷会晤，并在星期三（26日）同玛里一起主持第14届新加坡—泰国公共服务交流计划的开幕仪式。

外交部文告也说，这项交流计划让两国公务员回顾现有合作并探索新的合作领域，今年的主题是“在数码化时代开启绿色伙伴关系”，由我国外交部常任秘书蔡艾伯和泰国外交部常秘宾塔乌琪联合主持。

新加坡和泰国的友谊源远流长，泰国拉玛五世国王朱拉隆功（King Chulalongkorn）1871年到访新加坡是两国亲密友谊的起点，当时也是泰国君主首次出访外国。当时朱拉隆功赠送给新加坡人民的大象铜雕，目前矗立在旧国会大厦艺术之家（The Arts House）前，是两国友谊的象征。

新加坡和泰国的经济联系与民间交流是两国关系的基石，2023年的双边贸易总额达到417亿8000万元。新加坡的PayNow与泰国的PromptPay也在2021年4月实现世界首个实时支付系统的跨境互联，让两国的银行客户通过手机号码转账。

两国也在能源、旅游、国防与教育等领域展开合作。

新泰两国高层经常互访。时任总理李显龙2022年11月曾到泰国首都曼谷参加亚太经合组织领导人会议，泰国首相社德他2023年10月到访新加坡，泰国公主诗琳通则在2022年7月和2024年1月两次访问我国。