独立财务顾问：全美世界退市要约公平合理

独立财务顾问认为全美世界（Best World International）的退市要约“公平且合理”。

全美世界星期一（6月24日）闭市后透露已就退市要约发出股东通知书。独立财务顾问认为，全美世界的有关董事应该建议股东投票支持公司的资本削减计划（selective capital reduction）。

全美世界是在4月3日宣布通过选择性资本削减计划提出退市要约，要以每股现金2.50元向股东回购股票，大股东和相关股东将不参与这个计划。

退出要约宣布后，全美世界的股价两周内便达到接近2.50元的水平。全美世界于5月24日宣布把退市要约价进一步提高至2.56元的最后价。至今全美世界股价一直保持在接近2.50元水平，星期一股价回涨0.81％，闭市报2.49元。

随着退市要约符合“公平且合理”的要求之后，全美世界还须获得股东至少75％票数支持选择性资本削减计划，以及获得高庭裁决批准该计划。

根据股东通知书，独立财务顾问普化资本公司（Evolve Capital Advisory）认为退市要约公平，原因包括每股2.56元的最终退市要约价比退市要约宣布前一天的每股1.77元交易量加权平均交易价高出约44.63％，以及最终退市要约价与净资产值的1.88倍估值是介于可比公司的估值范围，并且高于可比公司1.53倍平均估值和1.77倍估值中位数。

另外，独立财务顾问认为退市要约合理，原因包括在退市要约宣布前一个月、三个月、六个月和12个月，全美世界的日均交易量占自由流通股票的0.30％、0.21％、0.20％以及0.31％。此外，全美世界对中国市场情况表示关注，中国市场放缓将影响公司今后的业绩。独立财务顾问也认为，股东收到竞购全美世界的要约的可能性低。

全美世界将在7月19日举行特别股东大会，对公司的选择性资本削减计划和拟议的除牌进行表决。它也和新加坡证券投资者协会（SIAS）合作，如果有足够的股东兴趣，将在特别股东大会之前举办一场股东对话会。