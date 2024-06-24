两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止

反诈骗中心和大华银行迅速干预，及时阻止两名公众被冒充政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元的储蓄。

新加坡警察部队星期一（6月24日）发文告说，反诈骗中心和大华银行于5月16日，合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案，避免两名受害者损失逾69万8000元。

在第一起诈骗案中，一名77岁男子接到有人冒充便衣警察的电话，称他的银行户头涉嫌可疑交易，正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查，向他所提供的银行户头转账22万元。

男子在转账后，于5月23日到大华银行的分行，要求提前取出约54万9000元的定期存款。银行职员进一步调查后，发现男子的解释并不一致，于是向反诈骗中心通报男子的可疑行为。反诈骗中心的人员随即前往男子住所，向他提出疑点，让男子意识到自己坠入骗局，避免进一步损失54万9000元。

第二起诈骗案，一名63岁女子接到有人自称警察的电话，指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从大华银行的户头转账逾14万9000元至一个银行账户以做调查。

当银行职员询问女子交易目的时，她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局，立即通报反诈骗中心。反诈骗中心迅速与女子取得联系，并成功说服她，让她意识到电话中的警察是有人冒充的，避免女子损失逾14万9000元。

警方在文告中强调，政府人员尤其警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项：（一）银行转账；（二）提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息；（三）点击银行网站的链接；（四）在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。

警方提醒公众，如果有人在本地自称是中国警察，并要求公众支付费用或处理保释或调查文件，请立即致电警方。