前高级政务次长麦汀逝世

曾任高级政务次长、活跃于马来社群的人民行动党前议员麦汀，星期一（6月24日）因心脏病逝世，享年67岁。

根据马来报《每日新闻》报道，麦汀是在当天傍晚6时50分心脏病发作，被救护车送往樟宜综合医院后不治。

麦汀从政前是《每日新闻》的记者，曾出任副总编辑，也曾兼职借调到全国职工总会，出任研究部门副司长。

1991年，麦汀在行动党旗下参加大选，在无人挑战的阿裕尼集选区自动当选国会议员，负责甘榜乌美分区事务，并受委新闻及艺术部政务次长。

1997年1月大选，甘榜乌美分区被划入马林百列集选区，麦汀在选后调任教育部政务次长。

2001年5月，麦汀升任教育部高级政务次长，并在2001年11月大选后调任内政部高级政务次长，以及在2003年和2004年兼任环境部高级政务次长。

麦汀2006年从政坛引退，成为一名商人。

马林百列集选区议员、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一晚间在脸书发文，对麦汀的逝世表示哀悼。

他说：“麦汀在本集选区的甘榜乌美分区服务至2006年，深受居民爱戴。我向他的家属表示深切的慰问。”