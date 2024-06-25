政府工业售地计划推出加冷地段 首次保留并活化再用现有厂房

政府工业售地计划首次保留出售地段上的现有厂房，并规定发展商必须将它活化再用，这么做的其中一个目的是环保减碳。如果加冷大道的这块地成功重新发展，周围组屋区的居民将会有一个新的休闲地点来购物和用餐。

政府工业售地计划（IGLS）今年上半年的最后一幅正选地段于星期二（6月25日）推出，地段坐落于加冷大道和阿裕尼路的交界处。这块地的面积为4.41公顷，相等于约六个足球场大小，可兴建食品制造业厂房。裕廊集团负责地段的销售工作。

地段靠阿裕尼路的一端有一座建于1980年代的三层楼高陈列室排屋厂房（Terrace-showroom type factory cluster），共有八个单位。

根据本次售地计划的规定，这座厂房的一楼空间指定为零售业用途，可包括餐饮业务。此外，新建厂房一楼的至少1000平方米楼面也须用于零售业。整体来说，整幅地段的多达3500平方米楼面可用于零售业，这面积相等于约35个四房式组屋单位。

活化再用厂房预料能减少至少5000公吨的碳排放量，为环保和应对气候变化尽一分力。裕廊集团指出，这相等于1000辆汽车在公路上行驶一年的碳排放量。

必须保留厂房的外观

发展商必须保留厂房的外观，包括屋顶、山形外墙（gable-end walls）、窗户、二楼和三楼的百叶窗，以及遮阳板等。

得标发展商须保留现有陈列室排屋厂房的外观，也须把一楼空间用于零售业。（裕廊集团提供）

在保留一楼空间格局、用于零售业用途的同时，发展商可按照实际需求来改动二楼和三楼的格局，例如把二楼和三楼打通，变成一个有高天花板的空间。

如果发展商完全保留厂房原有的楼面，将能够减少更多的碳排放量。

裕廊集团认为永续发展的重要性在本地已获得认同，实业家也普遍能接受活化再用的做法，甚至已经形成一种需求。裕廊集团因此觉得是时候同私人企业合作，开拓更多工业建筑物活化再用的可能性，推动这方面的发展。