政府工业售地计划推出加冷地段 首次保留并活化再用现有厂房

林伟杰

更新 /
更新 / 2024年6月25日 2:19 PM
发布 /
发布 / 2024年6月25日 12:00 PM
政府工业售地计划今年上半年推出的最后一幅正选地段可兴建新的食品制造业厂房，靠阿裕尼路一端的陈列室排屋厂房将被保留并活化再用。（构想图/裕廊集团提供）
政府工业售地计划今年上半年推出的最后一幅正选地段可兴建新的食品制造业厂房，靠阿裕尼路一端的陈列室排屋厂房将被保留并活化再用。（构想图/裕廊集团提供）

字体大小:

政府工业售地计划首次保留出售地段上的现有厂房，并规定发展商必须将它活化再用，这么做的其中一个目的是环保减碳。如果加冷大道的这块地成功重新发展，周围组屋区的居民将会有一个新的休闲地点来购物和用餐。

政府工业售地计划（IGLS）今年上半年的最后一幅正选地段于星期二（6月25日）推出，地段坐落于加冷大道和阿裕尼路的交界处。这块地的面积为4.41公顷，相等于约六个足球场大小，可兴建食品制造业厂房。裕廊集团负责地段的销售工作。

地段靠阿裕尼路的一端有一座建于1980年代的三层楼高陈列室排屋厂房（Terrace-showroom type factory cluster），共有八个单位。

根据本次售地计划的规定，这座厂房的一楼空间指定为零售业用途，可包括餐饮业务。此外，新建厂房一楼的至少1000平方米楼面也须用于零售业。整体来说，整幅地段的多达3500平方米楼面可用于零售业，这面积相等于约35个四房式组屋单位。

活化再用厂房预料能减少至少5000公吨的碳排放量，为环保和应对气候变化尽一分力。裕廊集团指出，这相等于1000辆汽车在公路上行驶一年的碳排放量。

必须保留厂房的外观

发展商必须保留厂房的外观，包括屋顶、山形外墙（gable-end walls）、窗户、二楼和三楼的百叶窗，以及遮阳板等。

得标发展商须保留现有陈列室排屋厂房的外观，也须把一楼空间用于零售业。（裕廊集团提供）

在保留一楼空间格局、用于零售业用途的同时，发展商可按照实际需求来改动二楼和三楼的格局，例如把二楼和三楼打通，变成一个有高天花板的空间。

如果发展商完全保留厂房原有的楼面，将能够减少更多的碳排放量。

裕廊集团认为永续发展的重要性在本地已获得认同，实业家也普遍能接受活化再用的做法，甚至已经形成一种需求。裕廊集团因此觉得是时候同私人企业合作，开拓更多工业建筑物活化再用的可能性，推动这方面的发展。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Lianhe Zaobao Chengyu Game
Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club