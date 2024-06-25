美国投资者揣测这一波科技升势可能已经丧失动力，星期二（6月24日）美国华尔街隔夜股市表现不一。 科技股下跌，能源和金融股则上扬。

道琼斯工业指数微涨0.67%，纳斯达克指数下滑1.09%，标普500指数跌0.31%。

美国半导体巨头英伟达（Nvidia）的股价退低6.7%，30只晶片制造股中，29只的股价下跌，估计幅度达3%。

美国5月通货膨胀数据公布前，本地投资者情绪谨慎。新加坡海峡时报指数微涨8.12点或0.25%，闭市报3314.14点。

星期二（25日）已经开始交易的亚太股市普遍上扬，日本、韩国和澳大利亚股市股市的涨幅介于0.15%至0.55%。

以下是星期二可关注股票：

* 康盛人生集团（Cordlife）开盘前披露接获由卓星企业融资（SAC Capital），代表南京新街口百货发出的第五封信件，表示会继续对康盛密切监察和评估公司的发展，尤其是卫生部下令公司停止收集新脐带血多三个月的禁令。南京新街口百货仍然在考虑对收购公司提出要约的可能性。

* 吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）发公告通知，已经完成澳大利亚新南威尔士的房地产脱售，并也已经将脱售所得投入麦格理数据中心集团发行的澳洲数据中心票据成。交易完成后，信托的资产管理规模保持在36亿元。

* 被列入观察名单的碧玉投资（Jasper Investments）宣布配售额外86亿4667万附加股，每股发行价0.0015元。