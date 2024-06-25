2024年新加坡米其林指南出炉 原一星餐馆莆田落榜

《新加坡米其林指南2024》完整名单出炉，一家餐馆晋升二星，四家餐馆摘下一星。

摘星的餐馆从2023年的55家减至2024年的51家。今年共有八家落榜，包括原一星的莆田餐馆（吉真那路），其他七家为28 Wilkie、Braci、La Dame de Pic、Rêve、Table65、Béni、Cure。Waku Ghin则从二星降至一星。

6月25日发布的指南共有三家荣获三星，六家荣获二星，以及42家荣获一星。吊桥头大华猪肉粿条面继续摘下一星，今年没有其他小贩入榜。

Les Amis、Odette和Zén继续坐稳三星宝座。晋升二星的Meta，主厨是来自韩国釜山的Sun Kim，菜肴融合了韩国传统、大胆口味和简约现代美学。其他五家原本在榜上的二星餐馆是Cloudstreet、Jaan by Kirk Westaway、Saint Pierre、Shoukouwa和Thevar。

四家晋升一星的餐馆是由两位智利籍厨师Araya和Guerrero掌舵的Araya、提供10道菜晚餐菜单的Chaleur、在现代意大利美食基础上融入亚洲元素的Matera，和以精致套餐探索海峡菜肴的Pangium。

Fiz是新加坡第二家获得米其林绿星的餐馆，第一家是2023年获奖的Seroja。米其林绿星旨在表彰米其林指南名单内引领业界关注可持续烹饪的餐馆。

服务大奖由米其林入选餐馆BukoNero的Lufianti Susetyo （Fifi）获得。这个奖项旨在表扬并鼓励业内表现出众，及拥有纯熟服务技巧的专业人员。

侍酒师大奖由新获一星肯定餐馆Araya的Tomas Tapia获得。米其林指南侍酒师大奖旨在表彰拥有技巧、知识、热情并才华洋溢的侍酒师。

年轻主厨大奖由米其林入选餐馆CeSoir的主厨Seth Lai获得。这个奖项则旨在表扬米其林入选餐馆中，拥有卓越天分及潜力的年轻主厨。

2016年开始在本地推出的《新加坡米其林指南》，2020年因疫情停办一届，2024年迈入第八届。今年没有举办实体颁奖礼，而是通过网络平台公布得奖名单。最新发布的指南共推荐283家餐馆，除了米其林星级餐馆，另有81家必比登推介食肆，151家米其林入选餐馆。



米其林公开的五大评估标准是：食材品质，厨师对味道及烹调技巧的驾驭能力，料理中显露的个性，是否物有所值，以及餐饮水准的一致性。

旨在表扬价格中等又美味的餐馆或摊位的必比登推介（Bib Gourmand），2024年名单已在6月18日公布。



三星餐馆

Les Amis（法式，Shaw Centre）

Odette（法式当代，国家美术馆）

Zén（欧式当代，Bukit Pasoh Rd）

两星餐馆

Cloudstreet（创意料理，Amoy St）

Jaan by Kirk Westaway（英式当代， Hotel Swissôtel The Stamford）

Meta（ 新晋升 ，创意料理，Mohamed Sultan Rd）

，创意料理，Mohamed Sultan Rd） Saint Pierre（法式当代，One Fullerton）

Shoukouwa（寿司，One Fullerton）

Thevar（创意料理，Keong Saik Rd）

一星餐馆