高通胀抵消工资增幅 去年实际薪金增长0.4%

去年经济增长放缓加上高通货膨胀率，影响了本地居民收入实际增幅，尽管居民雇员的名义工资仍取得5.2%的成长，但计入通胀因素，导致实际薪金增幅和前年一样，只有0.4%。

人力部星期二（6月25日）发表的《2023年工资报告》数据显示，受聘于同一雇主至少一年的本地公民和永久居民，包括雇主缴付公积金在内的整体工资增幅，从2022年的6.5%，减少至去年的5.2%，但绝大部分的增幅，都被高通胀率抵消。

去年所有行业都取得薪资增长，但因经济增长放缓，取得盈利的企业比率稍减至82.1%，并反映在为雇员加薪上。去年只有不到七成或65.6%的雇主，调涨雇员薪资，这个数据比前年的72.2%减少超过六个百分点。至于平均涨薪幅度，则微减至7.2%。另有27.9%的雇主没有调薪。

虽然减薪的企业仍占少数，只有6.5%雇主会这样做，但数据显示去年的平均减薪幅度，同比增加1.7个百分点，至6.2%。

人力部是在去年11月至今年4月，向近5500名聘请至少10名雇员的私人界雇主展开调查，这些雇主聘请超过49万名就职至少一年的全职居民雇员。

因外部需求放缓，我国经济去年全年增长1.1％，低于2022年的3.8%。整体通胀率则达4.8%，比前年的6.1%稍有减少。贸工部预测今年经济增长介于1％至3％，而核心和整体通胀率预计平均为2.5%至3.5%。金融管理局认为，不包括住宿和私人交通成本在内的核心通胀率，会在今年接下来几个月保持逐步放缓趋势，并在第四季更显著地回落。

人力部文告指出，我国经济预计在今年内会改善，加上就业市场持续紧缩和职位空缺多，市场对资讯通信、金融服务、专业服务及医疗与社会服务的专业人士、经理、执行员与技师（PMET）需求仍高，因此这些领域今年的工资增幅，有望进一步增加。

不过人力部提醒，鉴于商业环境多变，雇主可能在加薪方面采取谨慎态度。因此人力部预计，今年的名义工资增幅或和去年大同小异，但因通膨放缓，实际工资增幅有望改善。