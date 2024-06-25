李资政向已故高级政务次长麦汀遗孀致唁函

前高级政务次长麦汀与马来回教社群有着深厚联系，在社群和国家事务方面为政府提供了很好的建议。国务资政李显龙在写给麦汀遗孀拉欣玛的唁函中指出，包括他自己在内的我国历任总理，都非常欣赏麦汀的见解与政治智慧。

曾在1991年至2006年之间担任国会议员的麦汀，星期一（6月24日）下午因心脏病逝世。

根据国务资政新闻秘书张丽霖星期二（6月25日）上午公布的唁函，李显龙资政在信中说，他对麦汀的离世深感悲痛，并向拉欣玛致以最深切的慰问。

李资政说，他这些年来一直与麦汀保持联系，并且很高兴在今年为退休议员所设的午餐会上同对方见面，当时麦汀的精神很好。

他也说：“麦汀与社群联系与沟通的能力，对我们来说非常珍贵。”

麦汀步入政坛之前曾任马来报《每日新闻》和《每日新闻星期刊》总编辑，他于1990年受委我国第二任总理吴作栋的政治秘书。

1991年大选，麦汀在阿裕尼集选区当选国会议员，负责甘榜乌美分区事务。

甘榜乌美分区1996年大选前划入马林百列集选区。麦汀在担任马林百列集选区国会议员期间，就在友诺士弯第11座组屋楼下接见选民。李资政说：“居民经常到那里去，无论他们是否需要帮助，记者也知道，他们总能在第11座组屋找到麦汀。”

麦汀曾担任多个政府部门的政务官，包括新闻与艺术部、教育部、内政部和环境部的高级政务次长。他2006年因健康原因从政坛引退。

李资政也说，麦汀做出了诸多贡献，包括在芽笼士乃的更新中发挥重要作用。“继任的马来回教领导人在他奠定的基础上继续工作，保持芽笼作为马来回教社群中心的活力。即将启动的芽笼士乃文化走廊，就是这些努力的证明。”

总理兼财政部长黄循财星期二也在脸书发文悼念麦汀。他说：“新加坡失去了一位马来回教社群的重要领袖，麦汀对新加坡做出的许多贡献将被珍惜和铭记。”