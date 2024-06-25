本地股市星期二早盘微升0.28%

美国隔夜股市表现不一，加上投资者在美国关键价格指数于星期五（6月28日）出炉之前，市场气氛虽然谨慎，但投资者并未受到美国科技股出现套利影响，星期二（25日）的亚太股市早盘普遍上涨。新加坡海峡时报指数中午12时上扬0.28%，或9.21点，报3323.35点。

分析员认为，在利率预期以及公司收益前景没有多大变更之下，美国科技股由于投资者月末和季末重新调整配置而出现套利活动。此外，市场也担心这波科技股涨势已到尾声，以致投资者脱售科技巨头英伟达（Nvidia） 的股票。

截至中午时分，澳大利亚股市上涨0.89%，领涨亚太股市。日本股市上扬0.51%，韩国起0.46%，香港和台湾分别走高0.39%和0.34%。上海和深圳股市则分别下滑0.38%和0.36%。

本地股市早盘交易量达5亿6000多万股，交易额约4亿6000多万元，上升股261只，下跌股196只。

海指成份股股价多数上扬，20只上扬，七只下跌，三只持平。

成份股的上升幅度介于0.31%至1.60%，领涨的是DFI零售集团、新科工程（ST Engineering）和海庭 （Seatrium）。

下跌股的跌幅介于0.21%至3.26%。怡和合发（Jardine C&C）跌得最重，其他跌幅超过1%的包括怡和控股（Jardine Matheson）和泰国酿酒（Thai Beverage）。