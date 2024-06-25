食阁素食摊 加一匙特制辣酱要两元引议

一茶匙特制素食辣椒酱要价两元，引人关注。摊贩解释，并非有意收费，主要针对贪得无厌的顾客，才出此下策。

有热心读者通报，指珍珠大厦（People’s Park Centre）底层食阁一家纯素档口，餐牌上注明“加一茶匙特制辣椒酱”收费两元。

记者走访时，找到这家主打售卖客家擂茶的“萤火虫”素食摊。据观察，摊位招牌上写着售卖哥罗面、卤豆腐香菇饭等，至于其他加料收费，包括面、有机糙米饭、香菇、一碗秘制卤豆腐、甚至是一茶匙特制辣椒酱等，价格介于一元到三元五角，一目了然。当中，加一茶匙特制辣椒酱的两元收费，确实特别引人瞩目。

摊主：顾客拿三次辣椒 才会收费

当时，由于接近晚餐用餐时间，光顾档口的顾客络绎不绝。摊主蔡佑钊（37岁）受访时说，特制辣椒一般上都免费为顾客提供，不过如果拿到了第三次，他们才会收费，一切视情况而定。

纯素档口的餐牌上注明“加一茶匙特制辣椒酱”收费两元。（刘启成摄）

“这个收费的本意不是要赚钱，只是不希望顾客拿了没吃，造成不必要的浪费。也有顾客曾因为这件事和我们吵架，觉得我们是开门做生意，就一定要给辣椒酱，吃不吃是他们的选择，认为要多少就要给多少。”

他补充说，也有喜欢特制辣椒酱的顾客不介意付费。“其实，我们的档口也特意准备了一般的辣椒酱，供顾客自取，不另外收费。”

摊贩：特制辣椒酱 备料工多耗时

特制辣椒酱不仅耗时，而且工序繁杂。

蔡佑钊说，由于人手不足，无法大量制作辣椒酱。他强调，特制辣椒酱是纯手工制作，作为素食，因此不包含任何荤腥食物。

“我们的辣椒酱是纯素的， 没有葱蒜、鸡蛋或是峇拉煎（虾酱），主要材料是辣椒和很多的香料，还有用心去炒，备料过程并不容易。”

蔡佑钊说，制作辣椒酱的过程耗时且费工，需花至少两小时，加上主要由母亲亲自操刀，遇上人手不足的情况，目前无法大量制作。

“以前人手足够的情况下，我们是有售卖特制辣椒酱的，但现在不接单，不让妈妈太累。”