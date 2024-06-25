即日起 新加坡家庭可再领300元社理会邻里购物券

即日起，新加坡公民家庭可再领取价值300元的社区发展理事会邻里购物券。

这是五个社理会与人民协会推出的第五轮社理会邻里购物券（CDC Vouchers Scheme）。300元的购物券中，150元可在八家连锁超市使用，其余可在2万3000个邻里商店和小贩摊位使用。

为了扶持本地家庭应对眼前挑战，政府在2024财政年预算案中宣布，为定心与援助配套（Assurance Package）再注入19亿元，从多方面减轻家庭的生活费负担，包括发放新一轮的社理会邻里购物券。

在新一轮的邻里购物券计划下，每户家庭可获取600元邻里购物券。其中300元在这个月发放，另外300元在明年1月发放。

购物券领取方式与去年一样，每户家庭限一人到指定网址使用Singpass登录领取。即日起至6月30日，国人领取购物券后，会收到“RedeemSG”发出的短信，里头含有购物券的使用链接；从7月1日起，短信的发送者身份会由“gov.sg”取代。

公众在领取邻里购物券时若碰到问题，可到邻近民众联络所或民众俱乐部寻求协助。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（6月25日）在最新一轮的邻里购物券启动仪式上致辞时说，加上今年1月发放的500元邻里购物券，每户家庭今年总共可获得800元的邻里购物券。这是政府首次同一年内，发放两轮的邻里购物券。

他提到，尽管经济持续复苏，但生活费仍是新加坡人担忧的问题。“我向新加坡人保证，政府明白大家的担忧，并做好准备在必要时，伸出援手。”