偷雇主总值逾8000元金饰 女佣判监三个月

退休阿叔发现总值超过8000元的金饰不见，质问女佣，对方却两度否认，第三次才松口说偷走后已拿去典当。

被告是29岁的印度籍女佣穆督玛丽，她面对两项偷窃罪，星期一（6月24日）承认其中一项，另一项交由法官下判时纳入考量。她认罪后，被判坐牢三个月。

案情揭露，被告自去年10月26日起就在受害人（75岁，退休人士）家工作，单位内还住了受害人的妻子、儿子、媳妇和14岁的孙子。

被告的主要工作除了家务外，也包括帮忙购买日常用品以及准备三餐。她一周工作六天，月薪为538元。工作期间，被告得知受害人会把贵重物品锁在衣橱的抽屉里，也知道他把抽屉钥匙藏在哪里。

今年5月19日早上10时许，被告发现抽屉内一条价值1230元的金手链和一条价值7000元的金项链，以及金吊坠不翼而飞，当天下午就质问被告，但被告否认行窃。

受害人隔天致电女佣中介，让中介跟被告谈，但被告仍坚持自己没偷窃。直到5月21日下午4时30分左右，被告才松口承认干案，并说已把金饰拿到实龙岗路的当铺典当套现。

调查发现，被告于5月11日早上9时30分到受害人的衣橱找钥匙去打开抽屉。她拿走金饰后，再把钥匙放回原位，神不知鬼不觉。

两天后，被告要求当天为休息日，受害人答应她的要求，被告就在当天把金饰拿到实龙岗路的当铺，以5350元典当，随之把钱都花在个人开销上。

警方从当铺查获被偷走的金饰，被告至今都没有做出任何赔偿。