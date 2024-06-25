政府与三市镇会合作 多管齐下控制野鸽数量

本地野鸽的繁殖次数一年高达五次以上，对公共卫生和国人健康都有潜在影响。国家公园局的研究显示，野鸽的生长主要依赖于人为食物残渣，三个政府部门接下来将合作加强食物垃圾管理，同时采取诱捕和人道毁灭等方法来控制鸽子数量。

国家环境局、国家公园局、新加坡食品局星期二（6月25日）发联合文告说，从这个月起，将在碧山—大巴窑、宏茂桥，以及丹戎巴葛等鸽子较为泛滥的地区，率先展开为期六个月的鸽子管理试点行动。

当局将与三个市镇理事会，以及小贩商联会、食品业者、清洁商等多方合作，加强改善垃圾处理中心和食阁的食物残渣管理。这些措施包括确保垃圾箱没溢满；迅速清理食客归还后的托盘和碗碟；减少小贩中心的开放式托盘归还架；安装更多鸟网、防鸟的钉子和电线等，以防鸽子栖息觅食。

公园局2021年对本地鸟类栖息和觅食模式的研究显示，野鸽消耗的食物中有70%由人为制造，这也是鸽子种群呈指数增长的关键因素。冠病疫情期间，全岛小贩中心提供的食物减少，当时鸽子的数量大幅下降，繁殖能力也因为花更多力气觅食而变弱。

公园局指出，原鸽（rock pigeon）在新加坡属于入侵物种，本地过多的食物残渣已导致它们的繁殖能力增加至一年五次以上。

为了直接地控制鸽子数量，当局也将寻求动物管理公司的协助，通过诱捕和采用α-氯醛糖（Alpha Chloralose）和二氧化碳的方式，对鸽子实行人道毁灭。