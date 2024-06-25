淡马锡拨1.5亿元设社群捐赠计划 支持教育和人力培训等

投资公司淡马锡在接下来25年将拨出1亿5000万元支持人力栽培项目，包括协助年长和特需员工提升技能，并为来自弱势背景的青年提供奖学金。

配合今年50周年庆，淡马锡星期二（6月25日）在常年的“社群日”活动上宣布这项名为T-Spring的社群捐赠计划。

这笔捐赠额将支持三方面的计划：其一是与企业、工会与培训机构等合作加强年长者、残障与特需人士的技能培训，包括发展重新设计工作岗位的解决方案、改进现有培训等。淡马锡希望借此帮助这群员工提升能力，鼓励雇主以包容的态度聘用年长者和特需人士。

第二，淡马锡将为大学本科生和研究生提供奖学金，尤其是那些来自弱势家庭背景的学生，初期会着重在修读科学、技术、工程和数学（STEM）课程的学生。首批奖学金会开放给2025/26学年入学的学生申请。

第三，淡马锡也将推出研究学者计划，吸引行业顶尖专家与淡马锡合作，推动创新工作。这些专家可包括有人工智能和可持续发展专长的领袖。淡马锡希望通过这些专才促进知识和专业技能的交流，并协助中小企业转型。

为了长期维持捐赠计划，淡马锡每年会发放约4%的捐赠额。各计划的细节有待公布。

淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜受访时说，捐赠额大部分料会投入技能发展和奖学金计划。淡马锡将与大专学府合作颁发奖学金，重点是有公平且灵活的机制来实现更包容的唯才是用制度。奖学金将着重于帮助来自弱势背景的学生，以及理工学院毕业生。

不论是人工智能或机器人等技术，未来的科技发展将日新月异。奖学金计划因此把重点放在培养STEM专才。狄澜指出，但与此同时，在迎接未来的过程中，社会也不能让任何人掉队。T-Spring的其中一个重点就是支持劳动力发展，尤其是帮助年长者和特需人士提升技能。

他说：“在与国家共同成长的历程中，我们意识到只有社会繁荣，企业才能取得成功。我们不仅追求卓越，还要造福世代……我们的宗旨是让每一代都繁荣，正如前人为我们播下的种子一样，我们也须为未来的一代播下种子。”

淡马锡控股董事长林文兴指出，淡马锡的利益相关者也包括整个社区，因此应尽一份力来帮助人们改善生活。“人力资本是我们前行的动力。在淡马锡50周年之际，我们继续立足当下，放眼未来。T-Spring社群捐赠计划旨在帮助新加坡员工和机构做好准备，以迎接不同的世界，并为所有人开拓新机遇。”

配合6月25日的创办日，淡马锡每年在这一天举行“社群日”，召集员工参与社区服务项目，回馈社会。今年有超过500名员工参与，与16个社区伙伴合作为民众送暖。

淡马锡今年首次与天猛公艺术基金会合作，在金文泰5道第344座组屋底层，绘制以大自然为主题的壁画。天猛公的艺术家指导特需学生构思点子，将学生的画融入设计后，联同淡马锡职员为壁画上色。狮子乐龄之友协会活跃乐龄中心就坐落在该座组屋。狄澜与林文兴星期二也到场支持。