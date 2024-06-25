涉参与欺骗和洗钱 四名男子将被控

涉嫌参与欺骗和洗钱活动，四名男子将在星期三（6月26日）被控上庭。

新加坡警察部队星期二（25日）发文告说，四名男子年龄介于35岁至63岁，因涉嫌参与欺骗和洗钱相关活动，将于星期三被控；其中三人名下的公司银行户头被指用来接收超过160万元赃款，这笔赃款源自投资骗局的海外受害者。

调查显示，在2018年至2019年左右，一名35岁男子，向另外三名年龄介于39岁至63岁的男子介绍了一名不明身份的男子，洽谈咨询顾问的生意。

为了开展业务，三名男子各自开设了独资经营的公司和公司银行户头，以接收和提取所谓的“客户”的款项。

35岁男子被指充当中间人，将该名身份不明的男子的指示传达给另外三名男子。这三人会把绝大部分款项交给前者，自己则保留部分款项。

商业事务局（CAD）在2020年2月接获通报，指三家公司的银行户头，从2018年11月至2019年10月，接收源自投资骗局的海外受害者约160万元款项。

当局随即展开调查，查获另一家公司也于2019年10月从同一批受害者处接收约6万4000元款项。

调查也显示，35岁男子和39岁男子还涉嫌串谋欺骗银行，在银行就一笔近28万元的提款交易提出询问时，向银行提交了虚假发票、付款凭证和报价单。

四名男子将在星期三被控一项至四项控状不等，其中包括教唆欺骗，教唆洗钱和洗钱的罪名。

根据刑事法典，教唆他人欺骗银行，一旦罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；教唆他人洗钱若罪成，可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施；洗钱罪的罪名成立，则可被判坐牢不超过三年，或罚款最高15万元，或两者兼施。

警方强调，当局严厉看待任何参与洗钱或以伪造文件欺诈金融机构的行为，违法者将依法处理。