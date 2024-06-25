Atome Financial获增长债务融资 目标融资1亿美元

数码金融科技平台Atome Financial已从EvolutionX债务资本（EvolutionX Debt Capital）获得一笔为期三年的定期贷款融资，并正与一批投资者合作，全面利用该融资的增额功能，将总额提升至1亿美元（约1亿3500万新元）。

Atome Financial星期二（6月25日）发文告宣布这一消息。

Atome Financial指出，这笔新融资将用于公司盈利的区域信贷组合的扩张，并支持在新加坡、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚等市场推出的储蓄、贷款、保险和Atome卡（Pay Later Anywhere）等新产品。

文告说，Atome Financial 2023财年营业收入翻倍至1亿7000万美元，主要由先买后付（buy now pay later，简称BNPL）业务推动。2023财年先买后付业务商品交易总额（GMV）同比增长40%，达到15亿美元，收入同比激增130%。

这一积极势头延续到2024财年。

Atome Financial于４月宣布，今年第一季已取得盈利。

Atome Financial隶属于新加坡人工智能技术公司领创集团（Advance Intelligence Group），领创集团获得了软银愿景基金2（SoftBank Vision Fund 2）、华平投资（Warburg Pincus）、北星集团（Northstar）等顶级投资机构的支持。