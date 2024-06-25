议员陈佩玲出任金融科技公司MetaComp联席总裁

麦波申区议员陈佩玲已加入数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务商MetaComp公司担任联席总裁。

MetaComp和母公司MVGX控股（MVGX Holdings）星期二（6月25日）发布消息说，陈佩玲的工作将专注于战略伙伴关系和企业发展。

陈佩玲是在信用卡发行商新·数信卡中心（DCS Card Centre，前称Diners Club Singapore）任职约九个月后，转而加入了MetaComp。

根据MetaComp和MVGX控股的联合文告，MetaComp提供数码付款代币服务和跨境汇款服务，而MVGXH是一家获得新加坡金融管理局许可的本土金融科技集团，拥有四家专注于数码和绿色领域的子公司。

文告说：“她的任命预计将大大加强MetaComp的战略合作伙伴关系，推动发展势头并提升MetaComp在桥接传统和加密金融方面的领先地位，为新的合作伙伴关系和客户产品的增长铺路。”

陈佩玲在新·数信卡中心任职时，是负责战略伙伴关系和企业发展的董事经理。在新·数信卡中心之前，陈佩玲曾于2023年初加入Grab新加坡担任公共事务与政策总监，但引发社会舆论。有公众认为，她的议员身份，与她在私人企业的角色，会造成利益冲突。Grab后来宣布，陈佩玲调任企业发展职务，并称陈佩玲不会代表公司与政府官员讨论公共政策事宜。

陈佩玲是在2011年当选成为议员。在加入Grab之前，她曾担任通商中国总裁。已婚并育有两个孩子的陈佩玲，目前是政府国会通讯及新闻委员会主席，也是政府国会文化、社区及青年委员会和政府国会财政及贸工委员会的成员。