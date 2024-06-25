口福属下又一餐饮品牌资料外泄 R&B巡茶系统被入侵

口福集团属下两餐饮品牌客户关系管理系统先后遭骇客入侵，会员的个人资料外泄。这也是本地近一周内发生的第三起涉及餐饮品牌的网安事故。

《联合早报》星期一（6月24日）报道，口福集团属下餐饮品牌素食餐馆元素（elemen）的客户关系管理系统遭骇客入侵，餐馆星期一向会员发出电邮提醒会员更换密码。

同一天，该集团旗下的饮料品牌R&B巡茶也向会员发出电邮，称系统也遭骇客入侵，泄露的会员资料包括名字、手机号码、电邮和加密登录密码。

两品牌都在发给会员的电邮中说，负责帮餐馆管理客户关系管理系统的承包商被骇客入侵，强烈建议会员修改登录密码。

口福发言人在回复《联合早报》问询时说，R&B巡茶和承包商已根据个人资料保护法令采取相应行动，包括立即进行彻查和修复漏洞、增强安全措施，更新安全协议（security protocols）和彻底审查系统。

承包商也在密切监控伺服器的访问日志（access log），以侦测任何可疑活动。

本地餐饮集团客户关系管理系统频遭入侵，《联合早报》上星期三（19日）报道，友记集团（YKGI Limited）当天闭市后发文告披露，由外部供应商运作的客户关系管理系统遭骇客入侵。来历不明者在未经授权下访问了供应商的一个共享伺服器，导致友记旗下“吃茶三千”的会员数据库也被入侵。

5月23日，珍宝餐饮集团（Jumbo Group）也称最近遭遇一起勒索软件攻击事件，根据集团初步调查，集团和外部专家尚未发现任何数据外泄的证据。