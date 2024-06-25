六执法机构机场查逾万旅客 87人携未申报现款逃税被拦

检查四个搭客大厦超过1万名旅客和1万8000多件行李，六执法机构一周内拦截10名携带未申报超额现款的旅客，另有77人因未申报及缴纳商品关税和消费税而被查。

新加坡警察部队、移民与关卡局、中央肃毒局、新加坡关税局、国家公园局和卫生科学局星期二（6月25日）发表联合文告说，执法人员于上星期一到星期天（6月17日至23日），在樟宜机场的四个搭客大厦展开跨机构执法行动。

共有10名旅客（九男一女）被发现在没有申报的情况下，携带超过2万新元（或等值货币）的现款通关而被拦下。

10名旅客当中，有两人被警告，六人被开出销案罚款。针对另两名携带总值超过14万新元各类货币入境的旅客的调查，则还在进行中。（新加坡警察部队提供）

6月20日，两名新加坡籍男子和一名外籍女旅客被拦，他们在未申报的情况下，各别携带总值3万新元至3万5000新元的各类货币入境。三人的年龄介于31岁和50岁。

同月22日，四名年龄介于37岁和61岁的外籍男旅客被拦，他们在未申报的情况下，各别携带总值2万4000新元和10万9000新元的各类货币入境；隔天，再有三名年龄介于60岁和71岁的外籍男旅客，各别携带总值2万2000新元至2万8000新元的各类货币入境被拦。

上述10名旅客当中，有两人被警告，六人被开出共2万3000元销案罚款。针对另两名携带总值超过14万新元各类货币入境的旅客的调查，则还在进行中。

警方表示，为了遏制洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪活动，任何旅客若要携带总值超过2万新元（或等值货币）现金，或不记名票据（CBNI）出入境新加坡，必须如实申报，以免触法。

根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，任何人不得在未准确申报下，携带超过2万元的现金出入境，违法者可被判罚款5万元，或坐牢长达三年，或两者兼施。涉案金额也可能被没收。

执法人员在一个星期的行动中，检查超过1万名旅客和1万8000多件行李。（新加坡警察部队提供）

除了上述10人，另有77人被发现未申报以及缴纳商品关税和消费税，应课税的物品包括烟草产品、超过免税限额的酒类、新物品、纪念品、礼品和食品等。这些物品漏缴的税额超过1万1000元，当局为此开出超过1万7000元的销案罚金。

根据文告，有两名旅客被发现分别携带了未申报的奢侈表和名牌包。在当局查获的未申报香烟中，其中两起分别涉及800根和500根香烟，这些香烟因不符合我国统一包装规定，在机场被销毁。

根据关税法令，逃税者一旦罪成，可被判相当于逃税额20倍的罚款，或坐牢最长两年。