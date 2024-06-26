尚达曼总统正式访问爱沙尼亚 与总统总理会面

尚达曼总统星期二（6月25日）起正式访问爱沙尼亚，在首都塔林与爱沙尼亚总统卡里斯和总理卡拉斯会面。

这是两国建交31年来，我国总统首次出访爱沙尼亚。

尚达曼总统星期一（24日）结束对意大利的正式访问后，于当地时间星期二早上抵达芬兰首都赫尔辛基。他与芬兰总统斯图布共进早餐后，乘游轮抵达爱沙尼亚首都塔林。

尚达曼和夫人珍一藤木出席了在爱沙尼亚总统府为他举行的欢迎仪式，并与卡里斯一同检阅仪仗队。

他随后与卡里斯进行了约20分钟的四眼会谈，双方代表团也举行正式会谈。

尚达曼也前往位于市中心的自由广场，向爱沙尼亚独立战争纪念碑献花。6月23日是爱沙尼亚胜利日，纪念爱沙尼亚在1918年至1920年的独立战争中击败德国军队。

他随后前往爱沙尼亚政府所在地施滕博克府（Stenbock House），与爱沙尼亚总理卡拉斯会面。

卡拉斯在2023年首次访问我国，出席香格里拉对话会，并于当时担任代总理兼财政部长的黄循财共同见证爱沙尼亚驻新加坡大使馆办公室和商业中心的正式开幕。

尚达曼与随行代表团也出席了卡里斯在总统府花园为他举办的晚宴并致祝酒词。出席晚宴的还包括在爱沙尼亚的新加坡人。

尚达曼将在爱沙尼亚访问两天，第二天（26日）他将与爱沙尼亚议会主席胡萨尔（Lauri Hussar）会面并共进午餐。他也会参观爱沙尼亚初创公司和一家新加坡人在爱沙尼亚开设的造纸厂，并观看文化演出。

爱沙尼亚位于欧洲东北部，是波罗的海沿岸的一个小国，面积约4万5000平方公里，人口约137万，约为我国的四分之一。

虽然同为各自区域的小国，但爱沙尼亚和新加坡的数码技术都属于世界领先水平。每年举办的塔林数码峰会（Tallinn Digital Summit）是世界各国交流数码化经验的重要平台，也是我国与爱沙尼亚互动交流的重要活动之一。