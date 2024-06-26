我国自2019年共查抄60亿元洗钱等犯罪资产

新加坡在过去五年半里，共查抄60亿元与犯罪和洗钱活动相关的资产，其中4亿1600万元归还受害者，另10亿元充公后上缴国库。为强化反洗钱和反恐融资制度，政府制定策略，从四方面严打这类罪案，追回非法资产。

内政部、财政部和新加坡金融管理局星期三（6月26日）联合发表新加坡首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，详细阐明追讨、充公及归还非法犯罪所得收益的基本方针。

三家机构通过联合文告说，全球洗钱活动日益复杂，非法资金在不同司法管辖区大量且快速流通，令受害者蒙受损失。新加坡作为国际金融中心，不时会被犯罪团伙利用开放的经济来洗钱，并使出新伎俩隐匿非法资产和资金。

《国家资产追回策略》报告共列出四大支柱，希望与国际、社会和私人领域合作，一同落实打击洗钱等犯罪活动。

首先，政府将追查非法资金来侦测（Detect）可疑犯罪活动；其次，通过及时扣押和充公来夺去（Deprive）犯罪分子的不义之财；第三，实现（Deliver）最大限度地追回资产，以便没收并归还受害者；第四，阻止（Deter）犯罪分子利用新加坡隐藏、转移或享受非法资产。

根据联合文告，2019年1月至2024年6月之间，我国从刑事和洗钱非法活动中扣押的资产总值60亿元，其中4亿1600万元已经归还受害者，另10亿元充公归国有，其余则还在调查或法庭审理中。

报告指出，资产追回是我国打击洗钱和其他犯罪活动的基本原则。“这发出了强有力的威慑信息，表明新加坡决心夺去犯罪分子的非法收益。这不仅可消除犯下金融类罪案的关键动机，也为受害者提供补救。”

审理复杂，洗钱案旷日累时，期间可能要花上巨额费用来维修保养扣押资产。政府也计划提出修正刑事诉讼法，以及贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令的部分条文，允许执法当局在结案前向法院申请出售严重贬值或维护成本高的扣押资产。