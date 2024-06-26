尽管美国科技巨头英伟达（Nvidia）股价进入调整，引发人们对人工智能泡沫的担忧，但投资者和资产经理仍然对科技股持有广泛的积极看法。

星期二（6月25日）美国隔夜股市在英伟达股价回弹近7%的助力下，纳斯达克指数上涨1.26%，标普500指数起0.39%，道琼斯工业指数则滑落0.76%。

中国政府星期二公布今年前五个月的全国一般公共预算收入同比下降2.8％，达9.6万亿元人民币（约1.79万亿新元）；税收收入与去年同期相比也下降5.1％。由于收入缩减的幅度大，市场预期政府会做出中期预算调整来支持经济复苏。

因此，亚太投资者会因此关注中国经济是否进一步受压而影响股市气氛。

虽然投资者担忧美国科技股的上涨势头已结束而影响股市表现，但多数亚太股市星期二以涨盘收市。新加坡海峡时报指数上涨12.14点或0.37%，收报3326.28点。

星期三（26日）已经开始交易的亚太股市表现不一，日本股市走高，韩国和澳大利亚股市则走低。

以下是星期三可关注股票：

*吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）子公司获得6亿1250万元的可持续挂钩贷款，将用于为2027年6月30日到期的贷款再融资。

*中国康大食品（China Kangda）计划配售约8659万股与至少六个无关联的第三方。每股配售价为0.25港元（0.043新元）。计划配售的股份占公布日所有股权的20%，配售价比最后闭市价0.20港元有约25%的溢价。

*卓越自动系统（Advanced Systems Automation）披露，发出索偿信的债权人Telford Service以书面拒绝卓越自动系统提出的还款计划，并要求公司马上支付所拖欠的111万令吉（约31万9600新元）。公司目前正在探讨下一步骤和可行选项再答复债权人。

*城市发展（CDL）获得星展集团（DBS）提供的4亿元可持续挂钩贷款，用于推进新加坡的自然保护和可持续发展。款项将用于一般企业和营运资金用途，包括城市发展现有资产的重新发展。

*胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）发行总额1亿元的可持续发展挂钩债券，将于2029年到期，年利率4.15%。债券由亚洲开发银行（Asian Development Bank）旗下的信贷担保和投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility）提供无条件和不可撤销的担保