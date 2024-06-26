餐饮业新招聘网站 盼吸引更多潜在求职者

本地餐饮业常年面对请人难的挑战，为了协助餐饮业者找到合适人才，新加坡餐饮协会首次推出餐饮业招聘网站，希望吸引更多本地人入行。

餐饮业招聘网站（FABjobs）是为餐饮业者及求职者量身定造的行业招聘网站，旨在扩大劳动队伍和吸引更多潜在求职者，包括有意重返职场的母亲、看护者等。

这个网站有多个特设功能，除了要征才的餐厅业者可设计专属页面和列出他们的特点，求职者也可通过选择地点、工作类型如全职或兼职等方式，来找心仪的工作岗位，让劳资之间达到双赢。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期三（6月26日）在2024年亚洲SIGEP展及第五届亚洲餐馆行业展开幕仪式上致辞时说，政府和业者一直致力于鼓励更多新加坡人投身餐饮服务行业，新网站有助企业和人才匹配，也减少一些求职者重返职场所面临的障碍。

餐饮业招聘网站获得新加坡企业发展局和劳动力发展局支持，在推出之前，新加坡餐饮协会也广泛收集业者反馈。

作为本地餐饮行业的盛会，亚洲SIGEP展、亚洲餐馆行业展、亚洲特色餐饮展、亚洲特色咖啡与茶展及外卖及配送展Food2Go，一连三天在滨海湾金沙会展中心举行。

今年的五合一系列展规模庞大，有超过30个国家逾300个展商前来参展，预计会吸引1万人参与。