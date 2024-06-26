本地股市星期三早盘微跌0.9点

等待美国主要通货膨胀数据星期五出炉之际，亚洲股市星期三（6月26日）早盘涨跌互见。 新加坡海峡时报指数中午休市小跌0.9点或0.03%，报3325.38点。

美联储官员呼吁市场对减息要有耐性，如果利率维持现有水平“一段时间”，便有足够力度控制通货膨胀。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具CME FedWatch显示，市场预期9月减息的概率是66%，今年减息的幅度是47个基点。

根据路透社的调查，经济师预测美国5月份个人消费支出，同比增幅会减缓至2.6%。

截至中午12时，日本股市攀升1.34%，领涨亚太股市，韩国和台湾分别上涨0.34%和0.27%，深圳股市起0.12%。

澳大利亚股市下滑0.81%，上海跌0.32%，香港小跌0.04%。

本地股市早盘交易量达5亿零966万股，交易额约3亿4072万元，上升股231只，下跌股179只。

海指成份股跌多涨少，八只股价上扬，17只下跌，五只持平。

成份股的上升幅度介于0.15%至0.75%，涨幅最大的是新电信（Singtel），涨幅最小的是新加坡航空（Singapore Airlines）

下跌股的跌幅介于0.11%至2.1%。 跌得最重的是新翔集团（SATS），新加坡交易所（SGX）的跌幅最小。