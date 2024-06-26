组屋停车场日间用作快递中心 物流效率提高四倍

在白天将组屋多层停车场用作快递中心的试验计划取得良好成果，快递人员生产率提高了四倍。市区重建局和建屋发展局正合作，不久后将更大规模地落实这项计划。

市建局总署长（研究与发展）周文通星期三（6月26日）在一场有关如何落实最后一里配送（last mile delivery）工作的小组讨论会上，透露上述消息。

市建局、建屋局、新加坡企业发展局和新加坡土地管理局，联同两个物流业者Ninja Van和Shopee Express，在2021年10月于榜鹅通道和万国连路的多层停车场设立快递中心，为快递人员提供整理、存放和领取包裹的空间，提升住宅区的物流效率。

周文通说，试点结果令人鼓舞，货车的送货趟次减少，生产率整体提高了四倍。市建局和建屋局将在不久后更大规模地落实计划，详情待公布。

他也提到，市建局知道，有一些地方如店屋外，送货量较大但缺少货物装卸区，因此尝试把一些街边停车位改造成路边货物装卸区。如今，我国有五个这类路边装卸区。其他地方若有需要，市建局也已做好准备加以探讨。

五个路边货物装卸区中，史坦利街有两个，阿拉伯街、厦门街和东海岸路各一个。

随着线上购物和订餐增加，送货和送餐过程所碰到的挑战有增无减。为改善最后一里配送工作的效率，确保送货员和送餐员的安全，以及减少取货和送货造成的不便，我国去年成立一个劳资政工作小组收集反馈，寻找解决方案。

工作小组由市建局和陆路交通管理局引领，也包括另外10个政府机构、工会和协会的代表，例如数码平台行业协会、全国配送人员协会、新加坡产业发展商公会和分层地契管理协会等。

小组去年12月至今年5月，进行了三项调查，访问了超过2000名送货员和送餐员，了解他们在配送过程遇到的挑战。

其中，在公寓常碰到的问题包括货车不准进入、登记手续繁琐；在商业建筑如商场碰到的挑战包括缺乏等候区、停车宽限时间不足以找路取餐再回到车上；在办公楼碰到的问题则是停车宽限期有限和停车费昂贵等。

为收集更多反馈、探索可行方案，劳资政工作小组星期三举办首场小组讨论，也计划在7月至10月与不同的利益相关者交流，收集意见。工作小组将在今年底呈现一些可行方案，作为2025年发展总蓝图草案公众咨询的一部分。

这些可行方案包括，把一些现有空间改造成脚踏车和电单车的等候区、延长送货和送餐员的停车宽限期、安装公用储物柜，以及改善指示牌等。