以为插队动手推78岁老翁 男子罚款1500元

从马来西亚返新，在抵境大厅排队通关时，46岁男子以为78岁老翁要插队，与老翁对质后， 还动手推对方，星期三（6月26日）早上被判罚款1500元。

这起事件发生在去年4月9日，地点是兀兰关卡的巴士抵境大厅。

被告是46岁的张国良（译音），他星期三早上承认一项刑事动粗的罪行，另外一项不遵从公务员的罪行则交由法官下判时纳入考量。

根据控状，案发当天凌晨零时30分左右，被告和老翁（78岁）刚从马来西亚返回新加坡，正在兀兰关卡的巴士抵境大厅排队通关。

被告接受调查时说，当时有两列队伍正合并成一个，他以为老翁要插队，因此质问对方。对方否认插队，两人因此起了争执，越吵越凶，他便推了对方的头，导致他倒退跌了几步。

老翁对被告的举动感到不满，指着被告向他走去，被告则推开老翁的手，两人继续大吵。有公众见状找来移民与关卡局人员到场介入，警察也随之出现。两人发生争执时，只有被告一人动手，当时抵境大厅满是等着过境的人。

控方指被告有前科，曾犯下偷窃、擅闯、给假口供、骚扰等罪行。

被告求情时说，他往后会更加小心，避免同样的事情再次发生。他说，他如今是巴士车长，月薪1400元，恳求法官从轻发落。

法官最终判他罚款1500元，且允许他以分期付款的方式还清。