王瑞杰提醒公众 谨防假冒他名义发出的钓鱼电邮

副总理王瑞杰提醒公众，谨防假冒他的名义发出的诈骗电邮。

王瑞杰星期三（6月26日）在脸书贴出一张诈骗电邮的截图，英文标题意为“表彰卓越，迅速行动！！”虽然邮件的发送者显示为“王瑞杰”，但电邮地址却是不规范的“giftbox291@gmail.com”。

王瑞杰说：“有恶意诈骗者以我的名义发送电邮。这不是我！”

他提醒公众，国家部门或政府官员不会通过电子邮件询问密码、一次性短信验证码（OTP）或银行账户详情等个人信息。

王瑞杰说，如果无法验证发件人的身份，请忽略这样的电子邮件；点击非官方来源的链接和打开附件时要小心。

他指出，网络钓鱼诈骗是新加坡最常见的网络诈骗之一，旨在骗取受害者的金钱或信息。

欲了解更多信息，请访问https://www.scamalert.sg/或拨打反诈骗热线1800-722-6688。

公众也可通过WhatsApp应用中的“ScamShield Bot”机器人帮手举报此类事件，网址为go.gov.sg/scamshield-bot。