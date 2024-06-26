涉操控新丝路集团股价被控 集团前主席吴仁轩保释期间获准出境

涉嫌与三人在2018年操控集团股价，触犯证券及期货法令而被控的新丝路集团前主席吴仁轩医生，以参加女儿在英国的大学毕业典礼为由，申请在保释期间出国，获法官批准。

吴仁轩（55岁）于星期三（6月26日）向国家法院申请在保释期间出国，到英国伦敦探望女儿和参加她在伦敦政治经济学院的毕业典礼。法官批准申请，允许吴仁轩在7月17日出国，直至7月24日。

除了现有的15万元保释金，法官谕令吴仁轩额外缴付一笔7万5000元的保释金，并且在启程前把出国行程细节和海外住址资料交给查案人员，确保查案人员能随时联系到他等。吴仁轩回国后也必须在24小时内把护照交给当局。

吴仁轩和另外三人涉嫌在2018年操控集团股价，触犯证券及期货法令，于2023年9月20日被控。

根据控状，吴仁轩被指在2018年2月26日至8月27日期间，与三人串谋操控股价，在31个交易日里制造交易假象，把新丝路集团的股价推高。这些操作行为包括涉嫌通过新丝路集团的企业交易户头进行股票回购。

吴仁轩也涉嫌在2018年8月31日至12月4日，在八个交易日通过他的交易户头买入新丝路集团的股票，以推高股价。

吴仁轩因此共面对39项抵触证券及期货法令的控状。

吴仁轩是荣誉国务资政吴作栋的儿子，他的案件定在7月9日进行审前会议。