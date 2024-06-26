预购组屋销售今截止 淡滨尼五房式单位最受欢迎

本轮预购组屋销售活动接近尾声，淡滨尼Tampines GreenTopaz五房式单位火爆，每间单位有超过7.9个首次购屋家庭申购，二次购屋家庭申购率更高达100.3。

6月组屋销售活动将于星期三（6月26日）晚11时59分结束。建屋局星期三下午3时许在脸书贴文说，截至26日中午12时，三房式及更大型组屋的首购家庭申购率中位数为1.8。

申购率最高的是淡滨尼Tampines GreenTopaz项目，174个五房式单位吸引2113组买家申请，首次购屋家庭申购率达7.9，二次购屋家庭申购率更高达100.3。

此外，女皇镇Holland Vista四房式单位的首购家庭申购率为6.1，Tampines GreenTopaz四房式单位首购家庭申购率为7.7。这两个项目的二次购屋家庭申购率，也分别高达67.5和57.5。

提供二房式灵活单位的义顺Chencharu Hills和裕廊东Teban Breeze项目，非常受首次购屋的单身人士欢迎，申购率分别达6.6和5.8。不过，这两个项目的三房式及以上单位的申购率，最高仅为2.3。

兀兰Marsiling Peak I和Marsiling Peak II五房式／三代同堂单位，首购家庭申购率仅为0.5，是本轮推出的八个项目中反应最冷淡的。

建屋局鼓励有意参加10月预购组屋销售活动的买家，尽早申请购屋资格通知书（HFE），并最迟在9月15日呈交所有文件。