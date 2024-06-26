因国庆庆典国民教育演出封路 多条巴士路线将改道

SMRT和新捷运的部分巴士服务，将在下来三场国庆庆典国民教育演出时因道路关闭而改道。

新捷运星期三（6月26日）发文告说，因国庆庆典国民教育演出封路的影响，新捷运26条巴士路线将从6月29日起的三个星期六改道而行，它们是：10、14、16/16M、32、51、56、57、63、70/70M、80、100、107/107M、111、124、130、131、133、145、166、174、195、196、197、502、851和851e号巴士。

这些受影响的巴士路线将跳过沿着尼诰大道、滨海湾和市政区一带的巴士站。

从6月29日起，三场国民教育演出将连续三个星期六举行，受影响的巴士服务将分阶段改道。

新捷运建议乘客规划好行程，如须前往受影响的地区，可以搭乘地铁。

SMRT有四条巴士路线受影响，包括61、960、960e和961号巴士。它们将在国民教育演出当天（6月29日、7月6日和7月13日）跳过位于美芝路、勿拉士峇沙路、桥北路、国会坊、莱佛士道和莱佛士林荫道的一些巴士站。

公众可上网www.sbstransit.com.sg或www.smrt.com.sg了解更多详情。