亨德申路达善小学旧校舍 或改造为适合年长者共居空间

位于亨德申路的达善小学原校舍将改造为共居空间，新加坡土地管理局鼓励有意承租者构思可让年长者独立居住并促进活跃乐龄的空间。

土管局星期三（6月26日）为亨德申路98号的国有房产招标，希望将这里打造成用于共居的服务式住宅（serviced apartment），住户最少须居住一个星期。

虽然不限制经营概念，但土管局在脸书上说，招标活动邀请投标者提交涵盖银发族共居（Silver co-living）选择的概念，配合社区活动支持活跃乐龄生活并加强社区联系。

目前经营着一所学生宿舍的亨德申路98号，原是达善小学（Henderson Primary School）的校址。达善小学设立于1977年，2002年与三所小学合并成颜永成小学后，校舍也归还给政府。

根据招标文件，这套房产所在的国有土地面积约为7200平方米、总楼面面积约为3750平方米，涵盖一栋四层楼建筑、一栋单层建筑和警卫室。租约四年，期满可申请延长多三年。

土管局说，这处房产处于本地最成熟的住宅区之一，设施完善且交通便利。一旁的达善中学旧址经改造后，也集结了托儿所、养老院和城市农场。

当局也提到，为满足多种类型的共居空间业者的房产需求，部分国有产业将改变用途，应对学生、职场人士、家庭和休闲旅客等不同群体的需求。

在这之前，兴都路的店屋、爱文士路的旧学校宿舍和前武吉知马消防局等国有产业都宣布，将改作共居用途。