冒名下大单还介绍供应商 4月至今60人上当损失逾83万元

冒充客户联系餐饮、装修、零售和服务业者下大额订单还介绍供应商，自4月12日以来已有至少60人上当，损失至少83万1000元。

新加坡警察部队星期三（6月26日）发文告提醒公众说，骗子在这类骗局中会冒充客户，通过电话或WhatsApp联系受害者。他们一般上会做出额外要求，或指定某种品牌，而受害者一般上不会有类似产品，骗子这时就会介绍假供应商给受害者。

在一些案件中，骗子会冒充学校等机构的老师联系装修商前来油漆，或联系公司提供拍照服务。骗子则会要求餐饮业者提供一些额外单品，如特定品牌的酒水。

接着，骗子会提供假付款证明截图来让受害者以为他们已付款，并说服受害者向他们介绍的供应商付款或付订金进货。当受害者发现自己没有收到款项，或骗子和供应商都失联后，才警觉上当受骗。

《联合早报》此前报道，骗子冒充华侨中学教师身份诈骗本地多家承包商，要求摄影和粉刷等服务，再借机介绍指定供应商提供货源。华侨中学已针对一系列冒充学校职员的骗案报警。

华侨中学过后在官网发布防诈通告，提醒人们提高警惕，若接到类似的电话，不必理会，也别接听。此外，不要通过汇款公司、银行或其他方式付款给来电者，也切勿提供姓名、身份证、银行户头、信用卡信息和一次性密码（OTP）等个人详情。

警方也建议公众，一定要确认和自己交涉的公司是否是正当商家，在与新供应商对接时，也不应提前付款。