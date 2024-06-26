【漏油事故】李智陞：获救白领翡翠目前情况稳定

一只受漏油事故影响而全身沾满油渍的白领翡翠，获救后目前情况稳定。

国家发展部长李智陞星期三（6月26日）在脸书贴文，提到一只在漏油事故中幸存的白领翡翠（Collared Kingfisher）的最新情况。这只翠鸟目前在野生动物康复中心由国家公园局人员照料。

李智陞说，这只翠鸟在6月16日获救时状况很差，但目前情况稳定。“它意识清醒，能够很好地自己进食，体重也增加了一些。不过，它还没有完全脱离险境。”

获救的白领翡翠在抵达野生动物康复中心后，由工作人员检查并评估其身体状况。（取自李智陞脸书）

受漏油事故影响的鸟类经常会出现贫血或红血球数量过低的情况。当局正悉心照料这只鸟，把它放入保温箱中，每天喂药和护理。

“我的兽医同事们一直在缓慢而小心地清洁这只鸟，首先清洗身体的关键部位，例如嘴、眼和脚，以免鸟儿进一步摄入油渍并受到刺激。同时也用适当的清洁剂和温水，仔细清洗鸟儿的羽毛和受影响的部位以去除油渍。”

李智陞说，这一清洗过程是在翠鸟的情况稳定后才开始进行，并指一般上这类幸存的鸟儿，需要至少七周或以上的时间来恢复健康。

公众如果发现受漏油事故影响的野生动物，可拨打公园局动物应对中心热线1800-476-1600通报。