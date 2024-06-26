涉为跨国团伙提供终端机行骗 39岁男子将被控

涉串谋为跨国犯罪团伙租赁零售点系统终端机，让罪犯能将用钓鱼诈骗得来的银行卡资料进行未经授权转账；一名29岁女子6月14日已被控，另一名涉案39岁男子将在星期四（6月27日）被控。

新加坡警察部队星期三（26日）发文告说，警方在2023年11月至2024年1月接到多起受害者报案，指他们的银行卡出现总额超过2万5900元的未经授权交易。

一些受害者记得，他们曾收到短信或电邮，要求他们为网上购买的物品额外支付送货费。这些短信或电邮看起来是由新邮政发出，并要求受害者点击链接，输入银行卡资料付费。然而，这些链接其实是冒充新邮政的钓鱼链接。

为躲避追查 女子涉通过商业顾问公司租POS终端机

调查显示，一名39岁男子和一名29岁女子涉串谋为跨国犯罪团伙“提供”零售点系统（POS）终端机。为躲避追查，女子涉通过一家商业顾问公司租赁终端机，并交给犯罪团伙用来进行未经授权交易。

调查显示，至少两个新加坡银行户头被用来洗钱。两人被指共谋妨碍司法公正，并且伪造电子记录企图扰乱调查过程。

29岁女子在6月14日已被控上法庭，39岁男子则将在星期四被控，并面对多项控状。

警方严厉看待任何涉及诈骗者，违法者将被绳之于法。警方希望提醒公众如果他们允许自己私人或公司银行户头被用来接收或转账犯罪所得，或者协助这样的安排，将被问责。