半导体公司美光科技（Micron）本季度的前景预测不符合市场对行业的预期，因此拖累美国星期三（6月26日）隔夜股市一些科技股的表现。总体来说，在少部分表现卓越的科技股带领下，华尔街股市收高。

纳斯达克指数起0.49%，标普500指数上扬0.16%，道琼斯工业指数微升0.04%。

本地股市在科技股回弹以及区域股市带动下，星期三小幅上扬5.42点或0.16%，闭市报3331.7点。

星期四（27日）已经开始交易的亚太股市走软。日本、韩国和澳大利亚股市的跌幅介于0.77%至1.38%。

以下是星期四可关注股票：

* 电子产品分销商新晔启华（Serial Achieva）通过反向收购（RTO）凯利板挂牌公司Axington，股票27日开始在凯利板交易。新晔启华也成为在主板挂牌新晔科技（Serial System）子公司。

* Katrina集团和亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）开盘前要求暂停交易待公布消息。

* 银湖寰宇（Silverlake Axis）携手柬埔寨零售公司集茂（Chip Mong）进军当地市场，通过SAL的QR agorcloud来增强柬埔寨的数码支付能力。

* 方圆集团（ValueMax Group）宣布，子公司Well Chip的首次公开售股（IPO）将发行1亿5000万新股。IPO申请将于7月10日截止，并在19日前将股份分配给成功申请者，公司计划23日在马来西亚证券交易所上市。

* 医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings（简称SAM控股）与Icon签署了一项医疗服务协议，为患者提供质子治疗（proton therapy）医疗服务。合作将增加Icon癌症患者的治疗选择和可及性。协议从7月1日开始，有效期为三年。